Готовится к столкновению? Почему Луна уменьшилась в размерах

Луна существенно сжалась в объеме из-за постепенного остывания ее внутренних слоев. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заявление астронома Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Евгения Бурмистрова.
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