В материале Борьба с нелегальной миграцией и исламизацией: первый шаг сделан автор сих строк уже отмечал, что решение властей Владимирской области запретить ношение никабов и хиджабов в школах встретилось с серьёзным противодействием со стороны сторонников исламизации России – депутатов от Дагестана и Чечни, а также различных исламистских организаций.
Депутат, возомнивший себя Султаном
Комментарии
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АБ
Александр Бондаренко
А похож на Сулеймана
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3 час.
Ли
Людмила ивановна
Забыли, суки, из чьих рук они хлеб едят. Кто им образование создал, развил промышленность, здравоохранение, построил благоустроенное жильё.... зажрались и оборзели "соколы Дудаева". Им обязательно воздастся по заслугам. Вопрос только времени.
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2 час.
Александр Плешков
а как он оказался депутатом
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1 час.
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