Депутат, возомнивший себя Султаном

В материале Борьба с нелегальной миграцией и исламизацией: первый шаг сделан автор сих строк уже отмечал, что решение властей Владимирской области запретить ношение никабов и хиджабов в школах встретилось с серьёзным противодействием со стороны сторонников исламизации России – депутатов от Дагестана и Чечни, а также различных исламистских организаций.