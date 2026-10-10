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Крымская газета

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С 11 октября автобус «Дружное — Симферополь» будет заезжать на улицу Мамак

С 11 октября автобус «Дружное — Симферополь» будет заезжать на улицу Мамак

С 11 октября 2026 года в тестовом режиме организуется заезд автобусов маршрута № 509-23 «Дружное — Симферополь» на улицу Мамак.

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