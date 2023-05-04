Военное обозрение

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Ядерное оружие возвращается в Белоруссию

В апреле иноагент Николай Соков в статье, опубликованной в журнале Bulletin of the Atomic Scientists, поделился своими опасениями со своими хозяевами: «В июне 2022 года во время российско-белорусской встречи на высшем уровне в Москве Путин объявил, что Россия поможет Беларуси переоборудовать ее самолеты Су-25 для перевозки ядерного оружия, обучить ….

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