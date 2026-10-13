Опубликованы кадры задержания японского журналиста в Южно-Сахалинске

ФСБ опубликовала кадры задержания журналиста японской газеты «Хоккайдо Симбун».На видео силовики надевают наручники на корреспондента и берут отпечатки пальцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Кушнер считает, ч...
- ГБ Кушнер: США хотят...
- ГБ Делегация КНДР пр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым