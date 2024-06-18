Медведев: попытки Запада закрепить в АТР доктрины мешают развитию торговли

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что попытки Запада навязать свои идеи в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) могут быть вредны для развития торгово-экономических отношений.
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