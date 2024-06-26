«Никс» договорились с «Нетс» об обмене Микэла Бриджеса

Как сообщает ESPN, «Никс» взамен отправят в «Нетс» свингмена Бояна Богдановича (35 лет, 201 см), четыре незащищенных пика в первом раунде (2025, 2027, 2029, 2031), защищенный выбор в первом раунде 2025 года (получен от «Милуоки»), обмен незащищенными выборами в 2028 году и выбор во втором раунде драфта 2025 года.