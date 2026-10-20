АБАКАН, 20 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский хочет добиться 60-дневного перемирия, чтобы перевооружиться и продолжить "свое грязное дело", выборы на Украине он в это время проводить не будет.
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