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Журова о команднике ОИ-2022: «Думаю, чем бы ни закончилась эта история, вряд ли МОК пригласит нашу команду на вручение наград»

На Олимпийских играх 2022 года сборная России выиграла командный турнир фигуристов, но позже переместилась на третье место из-за допинг-бана Камилы Валиевой.

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