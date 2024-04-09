В орловском «Титанике» выполнено более трети строительных работ

Руководитель Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Алексей Субботин заявил, что работы в многопрофильном медцентре в Орле, больше известном как «Титаник», идут в графике.
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