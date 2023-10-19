Генсек ООН назвал два места, которые спасут жителей Палестины от агрессии Израиля

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш заявил, что контрольно-пропускной пункт «Рафах» и аэропорт Эль-Ариш — это единственная надежда на то, что жителям сектора Газа доставят гуманитарную помощь, необходимую для спасения их жизней.
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