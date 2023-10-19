Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Генсек ООН назвал два места, которые спасут жителей Палестины от агрессии Израиля

Генсек ООН назвал два места, которые спасут жителей Палестины от агрессии Израиля

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш заявил, что контрольно-пропускной пункт «Рафах» и аэропорт Эль-Ариш — это единственная надежда на то, что жителям сектора Газа доставят гуманитарную помощь, необходимую для спасения их жизней.

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