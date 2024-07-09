Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по населенным пунктам в Донбассе. За один час они дважды обстреляли Кременную в Луганской Народной Республике (ЛНР), причинив значительный ущерб гражданскому населению.
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