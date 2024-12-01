Помимо "Панциря", на Квейрисе сирийцы побросали свои L-39ZA, используемые в качестве легких штурмовиков, запас авиабомб к ним, а также "Шилку".
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Помимо "Панциря", на Квейрисе сирийцы побросали свои L-39ZA, используемые в качестве легких штурмовиков, запас авиабомб к ним, а также "Шилку".
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