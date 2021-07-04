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В США вокруг «Северного потока — 2» закрутились новая санкционная интрига

В США вокруг «Северного потока — 2» закрутились новая санкционная интрига

Американские конгрессмены открыто выступили против президента Джо Байдена. Комитет по ассигнованиям Палаты представителей одобрил поправку, блокирующую право главы государства отказываться от санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2».

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