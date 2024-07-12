Житель Нижнего Новгорода лишился 15 миллионов рублей из-за мошенников

Житель Нижнего Новгорода лишился более 15 миллионов рублей после мошеннического телефонного звонка. Злоумышленники представились сотрудниками оператора связи и убедили его продлить контракт, после чего потребовали доступ к личному кабинету.
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