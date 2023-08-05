В МИД заявили, что Япония движется к утрате самостоятельности в политике

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя публикацию в Японии ежегодного обзора «Белая книга по обороне», выразила мнение, что Токио движется к окончательной утрате самостоятельности во внешней политике.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя публикацию в Японии ежегодного обзора «Белая книга по обороне», выразила мнение, что Токио движется к окончательной утрате самостоятельности во внешней политике.
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