Музыкальные поллитра - хорошо, но мало. Нужен хотя бы литр, чтобы вызвать сильное желание петь и танцевать.
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Музыкальные поллитра - хорошо, но мало. Нужен хотя бы литр, чтобы вызвать сильное желание петь и танцевать.
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