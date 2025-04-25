Монтаж системы «Умный дом»

В связи со стремительным ростом популярности интеллектуальной системы управления домашним оборудованием «умный дом», рынок предлагает множество ее комбинаций и вариантов, причем как цельных дорогостоящих, так и отдельных схем для монтажа системы «умный дом».
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