Паолини в матче с Соболенко впервые обыграла соперницу из топ-10

Жасмин Паолини обыграла третью ракетку мира Арину Соболенко во втором круге турнира в Индиан-Уэллс (2:6, 6:3, 6:3).

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