Наши «Ozon» и «Wildberries», как и украинский «Эпицентр» — в огне. Казалось бы, причем тут Турция?

Западные аналитики отмечают новую тактику ведения боевых действий Россией и Украиной Алексей Песков Фото: МЧС России/ТАСС 26 августа ВСУ нанесли массированный удар по логистическому центру Wildberries в Котовске Тамбовской области.
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