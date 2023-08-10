El Universo: кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо убили в Кито после митинга

В Кито в среду убит кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо. Издание El Universo пишет, что эквадорского политика застрелили после предвыборного митинга в столице страны Кито.
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