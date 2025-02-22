Приятное знакомство или неожиданная прибыль: гороскоп на неделю с 24 февраля по 2 марта 2025 года Ирэн ОрлонскаяПоследняя неделя зимы начнется с соединения Меркурия и Сатурна, а также с гармоничного секстиля к Урану, который произойдет практически одновременно.