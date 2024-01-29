Культурные взгляды на гадание: ритуалы и верования по всему миру

Гадание - древний обычай, который имеет корни в самых разных культурах мира. Его история уходит в глубокую древность, когда люди пытались найти ответы на свои вопросы и понять будущее, обращаясь к божествам, природе или даже случайным событиям.
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