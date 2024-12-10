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Рязанские новости

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Губернатор Павел Малков выступил с докладом в Совете Федерации

Губернатор Павел Малков выступил с докладом в Совете Федерации

Губернатор Рязанской области выступил с докладом на парламентских слушаниях в Совете Федерации на тему: «Сохранение объектов культурного наследия народов Российской Федерации: программный подход и законодательное обеспечение».

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