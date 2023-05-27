Федеральное агентство новостей №1

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Умер олимпийский чемпион по гандболу Игорь Васильев

Умер олимпийский чемпион по гандболу Игорь Васильев

Олимпийский чемпион по гандболу 1992 года, который выступал в составе объединенной сборной бывших республик СССР Игорь Васильев умер в возрасте 57 лет.

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