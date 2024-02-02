Женщина четыре года прожила с мумией мужа, запугивая детей психушкой Елена Галицкая2 февраля 2024 года в Ленинградской области раскрылся мрачный семейный сценарий, в котором мать четверых детей держала тайну о смерти мужа, храня его мумифицированное тело в течение четырех лет.