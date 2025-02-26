Газета FT выяснила, что Трамп не поддержал Макрона насчет европейских войск на Украине

В ходе визита в Вашингтон французский президент Эмманюэль Макрон не смог договориться с американским лидером Дональдом Трампом о поддержке США в развертывании европейских войск на Украине после урегулирования конфликта.
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