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Царьград

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Гутерреш призвал реформировать ООН и Бреттон-Вудскую систему

Гутерреш призвал реформировать ООН и Бреттон-Вудскую систему

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на саммите "ШОС плюс" в Бишкеке призвал к реформам ООН и Бреттон-Вудской системы.

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