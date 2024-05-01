«Все правильно сделал Путин»: Россия отобрала заводы у Bosch и Ariston. Кто на очереди?

Евросоюз бьется в истерике, а мы спокойно готовимся прибирать к рукам европейские банки Не успел Евросоюз пробухтеть, что «так не делают» по поводу выставки натовской бронетехники, взятой в качестве трофеев Армией России в зоне СВО, на Поклонной горе, как Россия преподнесла Западу новый подарочек.