В Курске УК через суд требует убрать автомат с водой из магазина «За пивасиком»

Иск ООО «Северный ветер» рассматривает Курчатовский горсуд к жителю города атомщиков. Компания требует демонтировать автомат по продаже питьевой воды, системы водоснабжения и водоотведения, установленные в нежилом помещении многоэтажки на проспекте Дериглазова в Курске.
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