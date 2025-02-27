В Курске УК через суд требует убрать автомат с водой из магазина «За пивасиком»

Иск ООО «Северный ветер» рассматривает Курчатовский горсуд к жителю города атомщиков. Компания требует демонтировать автомат по продаже питьевой воды, системы водоснабжения и водоотведения, установленные в нежилом помещении многоэтажки на проспекте Дериглазова в Курске.