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Царьград

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"Мы можем потерять не только Донбасс, но и Харьков, и Одессу": Украинцам рассказали про начальную стадию распада

"Мы можем потерять не только Донбасс, но и Харьков, и Одессу": Украинцам рассказали про начальную стадию распада

Русские воины, как отметил президент Владимир Путин, "не просто наступают, а наращивают темп" продвижения в зоне СВО.

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