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Царьград

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Краснов возглавил делегацию России на судебном форуме в Индии

Краснов возглавил делегацию России на судебном форуме в Индии

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов прибыл в Индию на форум судов БРИКС 2026 года. На повестке обсуждение технологий искусственного интеллекта и сотрудничество в правовой сфере.

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