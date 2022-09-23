Венгрия отказывается поддерживать новые санкции против России

Венгрия не видит «разумных причин» для введения нового пакета санкций против России и не намерена поддерживать подобные инициативы, заявил журналистам венгерский министр Петер Сийярто на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке.