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Венгрия отказывается поддерживать новые санкции против России

Венгрия не видит «разумных причин» для введения нового пакета санкций против России и не намерена поддерживать подобные инициативы, заявил журналистам венгерский министр Петер Сийярто на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке.

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