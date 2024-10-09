Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Правосек»: Донбасс покорился украинизации, Стрелков поднял восстание в последний момент

«Правосек»: Донбасс покорился украинизации, Стрелков поднял восстание в последний момент

Всё ты знал, всё ты понимал, Тарас. На линии  широко  известный  в узких  кругах Сева из  Риги.  Он отвечает  какому-то  укропскому  боевику.

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Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
Понравилось, убедительно
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2 час.
Miha52 Новик Михаил
Стрелков прибыл в Славянск на готове, власть уже была в руках местного ополчения во главе с Пономаревым. Которого Стрелков упрятал в кткзку и всю славу приписал себе. И его тут же стали пиарить все СМИ. Он звучал из каждого утюга. А кто знал про Олега Гришина (Медведь) и Ивана Блажко (Урал), которые насмерть стояли на Саур-могиле и погибли, вызывая огонь на себя, а не сдали врагу половину территории ДНР, отдав приказ о сдаче Донецка, как только до него Стрелков добежал. Укры потом радостно писали, что Стрелков Славянск им просто продал а торге на гоне Карачун, откуда по Славянску бил артиллерия укров. И то, что Гиркин сейчас на зоне шьет варежки - так хоть какая-то от него польза.
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2 час.
Катерина
Гиркин  ушёл...  Вернее  ЕГО  ушли  жители   ТРУДОВОГО Донбасса.
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2 час.

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