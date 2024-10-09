«Правосек»: Донбасс покорился украинизации, Стрелков поднял восстание в последний момент

Miha52 Новик Михаил

Стрелков прибыл в Славянск на готове, власть уже была в руках местного ополчения во главе с Пономаревым. Которого Стрелков упрятал в кткзку и всю славу приписал себе. И его тут же стали пиарить все СМИ. Он звучал из каждого утюга. А кто знал про Олега Гришина (Медведь) и Ивана Блажко (Урал), которые насмерть стояли на Саур-могиле и погибли, вызывая огонь на себя, а не сдали врагу половину территории ДНР, отдав приказ о сдаче Донецка, как только до него Стрелков добежал. Укры потом радостно писали, что Стрелков Славянск им просто продал а торге на гоне Карачун, откуда по Славянску бил артиллерия укров. И то, что Гиркин сейчас на зоне шьет варежки - так хоть какая-то от него польза.