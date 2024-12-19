Непростые добавки: зачем нужны БАДы и где их лучше покупать

Но как выбрать действительно качественный продукт и правильно его использовать? Участники круглого стола «Доктора Питера» рассказали о том, почему не стоит самому назначать себе БАДы и покупать их на маркетплейсах.
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