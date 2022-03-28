В Чувашской Республике полицейские и общественники провели акцию «#Япротивнаркотиков»

Профилактическая акция «#Япротивнаркотиков» была организована Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашии совместно с давними партнерами - центром «Мотивация» в рамках Всероссийского мероприятия «Сообщи, где торгуют смертью».