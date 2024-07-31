Политический деятель Виктор Медведчук проинформировал о том, что Вашингтон и Лондон желают сделать главу дипломатической миссии в Соединённом Королевстве Валерия Залужного заменой для главы киевского режима Владимира Зеленского.
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