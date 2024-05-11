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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-селекционер «Краснодара» о Волкове и «Зените: «Он не сильнее Караваева. У него большие тактические огрехи, ошибается позиционно» 

Сообщалось, что «Краснодар» требует за 21-летнего защитника 5 млн евро. – Вопрос в том, рассматривается ли Волков в качестве замены Караваеву.

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