JAS: археологи выяснили причины массовой гибели младенцев железного века

Ученые из Автономного университета Барселоны в сотрудничестве с коллегами из Университета Вик и синхротрона ALBA провели исследование останков младенцев иберийской культуры, найденных в жилых зонах археологических памятников в Каталонии.
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