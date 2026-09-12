Trump: Houthis 'Don't Want' US In Yemen - So They're Letting Most Red Sea Shipping Through After it was widely reported this week that Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman urgently sought military assistance from President Donald Trump amid the rapid Houthi takeover of Yemen's Red Sea coast from the forces of the internationally recognized Sanaa government, Trump has said the Houthis are in contact with him and have pledged to let ships through the Bab Al-Mandab Strait.
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