Собака Санду укусила президента Австрии с намеком

Пес Кодруц поставил вопросы, которые постеснялась озвучить его хозяйка — о вирусах, включая бешенство, и их насильственном распространении Михаил Зубов На фото: президент Австрии Александер ван дер Беллен (Фото: Imago-images.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии