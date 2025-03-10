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Царьград

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Илон Маск обвинил элиту Украины и Запада в лицемерии и жажде войны

Илон Маск обвинил элиту Украины и Запада в лицемерии и жажде войны

Илон Маск обвинил украинскую и западную элиту в лицемерии, заявив в соцсети X, что их действия способствуют продолжению конфликта на Украине.

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