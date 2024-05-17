Невролог из Петербурга рассказала, сколько раз в неделю можно пить обезболивающие

Специалист советует ограничить прием анальгетиков до двух раз в семь дней Головная боль может быть болезнью сама по себе (первичные головные боли), а может оказаться симптомом множества других заболеваний (вторичная головная боль), сообщила «Газете.
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