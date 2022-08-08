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На Сахалине впервые на военно-техническом форуме «Армия-2022» военнослужащие ВВО исполнят «Танковый вальс»

На Сахалине впервые на военно-техническом форуме «Армия-2022» военнослужащие ВВО исполнят «Танковый вальс»

В рамках показа возможностей современной боевой техники, военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа впервые покажут гостям форума «Танковый вальс» – синхронное выполнение манёвров на многотонных танках Т-80.

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