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McKinsey назвала пять направлений, инвестиции в которые вырастут в разы в 2026 году

Инвестиции в пять технологических направлений в 2026 году могут более чем вдвое превысить показатель прошлого года, говорится в исследовании McKinsey.

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