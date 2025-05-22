В Якутии потушили три лесных пожара и один ландшафтный

Четыре новых лесных пожара общей площадью 225,5 гектара, а также два ландшафтных пожара на площади 37 гектаров зарегистрированы за прошедшие сутки в Якутии, 22 мая сообщает пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия).