TikTok уволил сотни людей из-за игр

ByteDance сокращает сотни рабочих мест в своем игровом подразделении, Nuverse. Этот шаг выглядит нелогично, учитывая предыдущую стратегическую важность сегмента, в который китайский владелец TikTok вложил значительные средства.
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