26 октября 1967 года сын командующего ВМС США в Европе и будущий сенатор Джон Маккейн в составе группы из 20 самолетов с авианосца «Орискани» вылетел на бомбардировку столицы Вьетнама - города Ханой.
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26 октября 1967 года сын командующего ВМС США в Европе и будущий сенатор Джон Маккейн в составе группы из 20 самолетов с авианосца «Орискани» вылетел на бомбардировку столицы Вьетнама - города Ханой.
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