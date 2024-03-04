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Газета.ру

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FAZ: утечка разговора офицеров ударила по репутации Германии среди союзников

FAZ: утечка разговора офицеров ударила по репутации Германии среди союзников

Обозреватель издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Бертольд Колер считает, что публикация переговоров немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту серьезно подорвала репутацию Берлина среди западных союзников.

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