Украина: ранним утром по местному времени на фоне российских ракетных обстрелов в столице Киеве, в том числе в Голосеевском и Дарницком районах, были слышны многочисленные взрывы и зарегистрированы пожары.
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