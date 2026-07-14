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Контрафронт

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Украина: ранним утром по местному времени на фоне российских ракетных обстрелов в столице Киеве, в...

Украина: ранним утром по местному времени на фоне российских ракетных обстрелов в столице Киеве, в том числе в Голосеевском и Дарницком районах, были слышны многочисленные взрывы и зарегистрированы пожары.

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